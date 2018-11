12 novembre 2018- 11:12 Arriva il freddo

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Ancora quattro giorni di tepore, poi l'inverno inizierà davvero. Come spiegano gli esperti de ilmeteo.it, infatti, l'alta pressione nordafricana che si è impossessata dell'Italia, dando inizio all'estate di san Martino con temperature sopra la media di 3-5°C, è destinata a lasciare il posto al freddo tipico della stagione. Se fino a giovedì 15 novembre l'alta pressione donerà ancora bel tempo e temperature alte, specie al Centro-Sud, da venerdì 16 la situazione cambierà invece radicalmente: l'alta pressione migrerà infatti verso il Nord Europa favorendo l’arrivo di aria più fredda proveniente dalla Russia, che sarà responsabile di un brusco calo termico.Dal prossimo weekend, spiega ancora ilmeteo.it, le temperature crolleranno quindi di 10-12°C, con valori massimi che a stento saliranno sopra i 12°C al Nord e non oltre i 15°C al Centro-Sud. Di notte, inoltre, valori vicini allo zero sulle pianure del Centro-Nord, con forti gelate sopra i 400 metri di altezza.