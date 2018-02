ARRIVA IL SUPER RAZZO

6 febbraio 2018- 08:49

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Elon Musk è pronto a lanciare il super razzo più potente del mondo. SpaceX, l'azienda aerospaziale del visionario Musk, si appresta a mettere in orbita oggi il Falcon Heavy, il potente vettore che un giorno potrebbe raggiungere la Luna o aprire la strada per arrivare a Marte. Il lancio, fa sapere 'Space Daily', sarebbe previsto oggi all'1:30 pm ora locale, le 18,30 GMT, da Cape Canaveral, in Florida. E' la missione più ambiziosa per SpaceX ed è stata salutata dagli esperti del settore come "un punto di svolta per il suo potenziale di spingere la società californiana" verso traguardi sempre più 'alti' e renderla davvero una delle più avanzate nella conquista dello spazio. Il lancio del super razzo di Space X rappresenta un passo cruciale per le missioni spaziali e la space economy globale perché, per la prima volta, un privato porta sulla rampa di lancio che la Nasa ha concesso in affitto a Musk un vettore di questa portata. Il lancio di oggi è un "enorme affare, anche per un'azienda spaziale che realizza regolarmente enormi affari" è il commento di Jason Davis della Planetary Society che, riporta il portale dello spazio, descrive il Falcon Heavy come "mitico".