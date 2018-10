15 ottobre 2018- 08:38 Arte: al via crowfunding contro chiusura 'Scuola affresco di Monza'

Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Una campagna di raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma italiana di crowdfunding 'Produzioni dal Basso' per scongiurare la chiusura della Scuola di Affresco di Monza, nata nel 1995 grazie al pittore Andrea Sala, da sempre innamorato della pittura a 'buon fresco' che per secoli è stata tramandata di bottega in bottega fino ad arrivare ai nostri giorni.La Scuola ha al suo attivo centinaia di studenti, corsi, dimostrazioni pubbliche, conferenze e attività nelle scuole primarie e secondarie di Monza. Dopo 21 anni trascorsi nella sede di via Annoni, quest’anno il Comune di Monza le ha destinato un nuovo spazio che, però, necessita di alcuni onerosi interventi di ristrutturazione. Per poterli finanziare e ripartire con i corsi l’Associazione Culturale Scuola di Affresco ha bisogno di un supporto: da qui, l'idea di lanciare una campagna di raccolta fondi.