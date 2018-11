8 novembre 2018- 15:15 Arte: arriva Xart Fingerprint, nuovo sistema anticontraffazione (2)

(AdnKronos) - Xart Fingerprint Authentication System® ha anche un sistema automatico di controllo poiché prevede la determinazione di una "Impronta digitale a chiave pubblica" e una "Impronta digitale a chiave privata". Al termine dell’analisi strumentale, viene quindi realizzata una vera e propria carta d’identità, che sarà rilasciata al committente. “Il sistema Xart Fingerprint, con il suo doppio sistema di controllo antifalsificazione a chiave pubblica e privata, conferirà un livello di sicurezza mai raggiunto finora in caso di compravendita di un’opera d’arte. Se l’opera è falsificata le credenziali sono errate e la falsificazione viene automaticamente dichiarata – ha dichiarato Fabio Romano Moroni, Presidente Ce.S.Ar - Centro Studi Archeometrici – inoltre, proprio per il suo livello di sicurezza più alto, si prevede che avrà un impatto positivo anche sul costo delle polizze assicurative, come conseguenza del crollo del rischio associato a contraffazioni o duplicazioni dell’opera”. “Dopo anni di ricerca nell'ambito dell’antifalsificazione dei Beni Culturali, si è giunti alla conclusione che solo l’identificazione e classificazione di ciò che non si vede, costituisce una valida protezione contro contraffazioni e sostituzioni – ha dichiarato Stefano Ridolfi, responsabile scientifico di Ce.S.Ar. e docente presso Sapienza Università di Roma – per questo motivo il sistema Xart Fingerprint costituisce un’innovazione destinata a garantire un livello di protezione finora mai raggiunto".