8 novembre 2018- 15:15 Arte: arriva Xart Fingerprint, nuovo sistema anticontraffazione (3)

(AdnKronos) - "Solamente ciò che è intrinsecamente nascosto in quanto presente all’interno dell’opera d’arte da proteggere non è falsificabile. È dunque l’opera d’arte stessa che dichiara le sue credenziali a chi le sa ascoltare. Se l’opera è falsificata le credenziali sono sbagliate e la falsificazione viene automaticamente dichiarata”, ha spiegato Ridolfi.“Xart Fingerprint rappresenta un importante valore aggiunto, in quanto garantisce a priori il riconoscimento dell’opera in qualunque condizione. Disporre di un metodo antifalsificazione e riconoscimento di questo tipo, consente di garantire transazioni e operazioni d’investimento su importanti opere d’arte – ha dichiarato Ilaria Dazzi, Antiques Exhibitions Marketing Manager di Gotha/Fiere di Parma – come pure tutte le operazioni di compravendita, assicurazione, valutazione e/o aggiornamento del valore delle opere stesse. Siamo orgogliosi di aver presentato a Gotha in anteprima Xart Fingerprint Authentification System®”.