ARTE, CULTURA E POLITICA NEL CENTRO DI ROMA CON SPAZIO MASTAI RINNOVATO

15 giugno 2017- 13:20

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Il futuro e l’innovazione racchiusi nel cuore antico di Trastevere. Parte da una delle piazze-simbolo di Roma il nuovo corso dello Spazio Mastai, all’interno del Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, in piazza Mastai. Un nuovo sito web e tecnologie di ultima generazione sono i segni distintivi di un forte rinnovamento che coinvolge, simbolicamente, il modo di fare cultura dello Spazio Mastai.Un luogo famoso da anni per aver ospitato e, in molti casi, promosso iniziative importanti, da eventi medico-scientifici alla presentazione di libri, da mostre di artisti contemporanei a convegni e dibattiti su importanti temi storici e politici. Insomma, uno spazio di cultura e per la cultura che si ridefinisce, convogliando energie nuove e tracciando percorsi inediti e coinvolgenti. Il nuovo sito internet (www.palazzodellinformazione.com) è già online: un restyling web che va di pari passo con l’adeguamento agli standard più elevati della tecnologia, in modo da garantire la perfetta fruibilità degli ambienti e di tutte le iniziative e i progetti. La bellezza genuina della Roma trasteverina, unita al design contemporaneo dello Spazio Mastai sono molto apprezzati dagli ospiti della struttura. Una continuità ideale, nel segno della cultura, tra i luoghi della storia e la sperimentazione di idee e progetti innovativi.