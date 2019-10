8 ottobre 2019- 18:01 Arte: il 16 ottobre la decisione del Tar sull'Uomo Vitruviano al Louvre (2)

(AdnKronos) - L’Uomo Vitruviano appartiene al fondo principale delle Gallerie dell’Accademia in base all’identificazione fatta con nota del 23 ottobre 2018 (Prot. 2470) dell’ex Direttrice del Museo, Paola Marini. Inoltre, l’Associazione ravvisa anche la violazione dell’art. 66, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, per cui non possono uscire dal territorio della Repubblica 'i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli'. Tutte le relazioni tecniche hanno infatti sconsigliato il trasferimento del fragilissimo disegno.Il Tar del Veneto scrive che si "sospende nelle more l’esecuzione dell’impugnata autorizzazione al prestito" e sospende anche il memorandum d'Intesa tra il Mibact e il ministero della Cultura della Francia "riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci al Musée del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, firmato dai rispettivi Ministri in data 24 settembre 2019, per la parte in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo, da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro". Il Tribunale Amministrativo Regionale, infine, "fissa, ai soli fini della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 16 ottobre 2019".