30 gennaio 2019- 15:37 Arte: tornano alla Galleria Corsini tele di Rubens in trasferta a Tokyo

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Una stagione di ritorni quella delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini e Galleria Corsini: l’intensa campagna di prestiti promossa dalla direzione del museo ha permesso durante il 2018 di instaurare rapporti e scambi culturali con istituzioni museali di tutto il mondo. Ma ora è tempo di tornare a casa per i capolavori che hanno affascinato il grande pubblico a Tokyo, Houston e Parigi. Dalla mostra 'Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco'di Tokyo(The National Museum of Western Art) tornano alla Galleria Corsini le due tele di Rubens 'San Sabastiano' curato dagli angeli e 'Testa di vecchio'. Il ritratto di Hans Holbein di Enrico VIII farà ritorno a Palazzo Barberini dalla mostra 'Tudors to Windsors: British Royal Portraits from Holbein to Wharol', tenutasi al Museum of Fine Arts di Houston, che riacquisirà le due icone dei maestri della Madonna Straus, prestate alle Gallerie Nazionali di Arte Antica per la mostra 'Gotico americano'.Mentre l’'Ecce homo' di Mantegna e gli altri capolavori prestati dal Musée Jacquemart-André si accingono a tornare a Parigi. Dalla grande mostra 'Caravage à Rome, amis&ennemis' ritornano alla Galleria Corsini la 'Negazione di Pietro' di Jusepe de Ribera e a Palazzo Barberini il San Francesco in meditazione oltre a 'Giuditta e Oloferne' di Caravaggio. Tutti i capolavori verranno riallestiti e saranno di nuovo visibili dal 4 febbraio.