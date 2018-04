26 aprile 2018- 17:05 Artigiancassa: Assemblea nomina nuovo Cda, Petri presidente

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Fabio Petri è il nuovo Presidente di Artigiancassa, Banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane partecipata da Bnl gruppo Bnp Paribas e dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato. Petri, dopo avere ringraziato Fabio Banti per il contributo professionale e personale profuso nel triennio di presidenza di Artigiancassa, ha confermato il massimo impegno suo e del Consiglio nella realizzazione del Piano Industriale 2016-2020 e nel consolidare il posizionamento di Banca innovativa, in grado di cogliere le opportunità legate alla digital trasformation a beneficio delle nuove esigenze degli imprenditori e degli artigiani, facendo evolvere in tal senso le linee di business core: dai finanziamenti alla gestione della liquidità delle aziende, fino al migliore utilizzo delle agevolazioni e dei fondi pubblici a favore del settore.