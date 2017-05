ARTIGIANI: CNA VENETO, POSITIVA STRETTA NORMATIVA SU COMPRO ORO

30 maggio 2017- 13:41

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Il Governo mette nuovi paletti alle attività di “compro oro”, per limitare i rischi di illeciti connessi alla mancanza di una specifica regolamentazione con possibili illeciti derivanti dalla scarsa tracciabilità delle transazioni. E’ stato, infatti, approvato il Decreto Legislativo che regolamenta il settore, lungamente discusso in Commissione Finanze di fronte ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Al tavolo ha partecipato anche Arduino Zappaterra, Portavoce regionale di Cna Veneto Orafi e anche Cna Vicenza, che ha avanzato proposte recepite dalla nuova normativa. Finora, per aprire un’attività di “compro oro” era sufficiente ottenere una licenza per il commercio di preziosi, mentre al venditore privato bastava esibire un documento senza dover certificare la provenienza degli oggetti. Secondo l'albo della Banca d'Italia nel nostro Paese sarebbero solamente 346 le attività di "compro oro" registrate, contro le 20mila censite dalla polizia e le 28mila stimate.