1 dicembre 2018- 21:01 A.Saudita: Conte, a principe Bin Salman chiesto fare presto luce su Khashoggi

Buenos Aires, 1 dic. (AdnKronos) - "Ho incontrato il principe Bin Salman per esprimergli la preoccupazione del mio governo, dell'opinione pubblica italiana, della comunità internazionale, affinchè si svolga un'inchiesta completa e trasparente" sulla scomparsa di Jamal Ahmad Khashoggi, "un caso di una gravità inaudita. Occorre che possa svolgersi in tempi rapidi un giusto processo in modo che i fatti siano accertati, i colpevoli siano assicurati alla giustizia, senza nessuna ombra residua". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Buenos Aires al termine del G20. Il premier ha auspicato "una collaborazione tra le autorità saudite e turche", aggiungendo di essere "a disposizione perchè a questa vicenda processuale partecipi anche un esperto nostro, che possa contribuire ad accreditare la trasparenza e completezza nell'accertamento dei fatti. Il principe Bin Salman da parte sua mi ha assicurato il massimo impegno affinchè la magistratura faccia luce sulla vicenda in modo pieno e completo e ha accettato di condividere un continuo aggiornamento su questa vicenda anche tramite i nostri canali diplomatici".