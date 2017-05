ASCOPIAVE: NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 UTILE NETTO DI 26 MLN EURO, IN CRESCITA RISPETTO AL 2016

10 maggio 2017- 13:38

Treviso, 10 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Nicola Cecconato, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave al 31 marzo 2017. Il Presidente Nicola Cecconato ha commentato: “I risultati raggiunti nel primo trimestre dell’esercizio 2017 evidenziano ancora una volta la capacità del Gruppo Ascopiave di generare valore per i propri stakeholders. I valori economici e la solida struttura finanziaria mostrano come il Gruppo sia in grado di perseguire in maniera efficace i propri intenti strategici. Il Consiglio di Amministrazione appena insediatosi, insieme al management del Gruppo, intende dare continuità e sostegno all’implementazione della strategia: forte della qualità manageriale e della vicinanza al territorio, che contraddistinguono con soddisfazione il Gruppo nel mondo delle utilities, il Gruppo è pronto per affrontare la sfida delle gare d’ambito e realizzare gli obiettivi di crescita organica e per linee esterne”. Il direttore generale Roberto Gumirato afferma che: “I dati di questo primo trimestre del 2017 confermano il trend positivo nei risultati di tutti i segmenti di business. Margine Operativo Lordo e Risultato Operativo in crescita anche grazie all’aumento dei volumi di gas venduti, rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Sostegno ai margini è dato anche attraverso le attività di razionalizzazione dei processi, che derivano da politiche interne di miglioramento continuo, al fianco dei costanti investimenti che consolidano l’organizzazione in vista delle gare d’ambito. Oltre all’aumento dei margini, è evidente anche il miglioramento della struttura finanziaria, con un ulteriore consistente riduzione della Posizione Finanziaria Netta. Il Gruppo continua a lavorare con incessante impegno per dare continuità al disegno strategico che vedrà consolidare ulteriormente la propria posizione tra i big player del settore nazionale.”