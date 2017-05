ASCOPIAVE: NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 UTILE NETTO DI 26 MLN EURO, IN CRESCITA RISPETTO AL 2016 (2)

10 maggio 2017- 13:38

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Gruppo Ascopiave chiude il primo trimestre 2017 con ricavi consolidati a 199,5 milioni di Euro, rispetto ai 182,5 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell’esercizio 2016 (+9,3%). L’incremento è determinato in prevalenza dalla crescita dei ricavi da vendite di gas naturale (+13,3 milioni di Euro), dovuta principalmente ai maggiori volumi di gas venduti. Il margine operativo lordo del primo trimestre 2017 si attesta a 36,6 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 36,0 milioni di Euro dei primi tre mesi dell’esercizio precedente (+1,7%).Il risultato operativo del primo trimestre 2017 si attesta a 31,1 milioni di Euro, rispetto ai 30,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (+2,6%). A determinare tale risultato ha contribuito, oltre al miglioramento del margine operativo lordo, il minore accantonamento al fondo svalutazione crediti (-0,1 milioni di Euro). Risultato netto Il risultato netto consolidato si attesta a 26,0 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 24,1 milioni di Euro del primo trimestre dell’esercizio 2016 (+7,8%).