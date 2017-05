ASCOPIAVE: NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 UTILE NETTO DI 26 MLN EURO, IN CRESCITA RISPETTO AL 2016 (3)

10 maggio 2017- 13:38

(AdnKronos) - Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle società a controllo congiunto e della collegata Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione ha comportato lo stanziamento di proventi per 3,7 milioni di Euro, a fronte di 3,6 milioni di Euro dei primi tre mesi dell’esercizio 2016. Nel primo trimestre dell’esercizio 2017 l’apporto al conto economico consolidato della collegata in liquidazione è risultato positivo per Euro 0,3 milioni (0,1 milioni nel primo trimestre 2016). I volumi di gas venduti dalle società consolidate integralmente, nel primo trimestre dell’esercizio 2017, sono stati pari a 380,2 milioni di metri cubi, registrando una crescita dell’ 8,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2016.