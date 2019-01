10 gennaio 2019- 12:53 Asja Ambiente: finanziamento di 6,2 mln da C.Agricole Leasing Italia

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Crédit Agricole Leasing Italia conferma il suo impegno nella promozione di iniziative green sul territorio italiano attraverso l’erogazione di un finanziamento da 6,2 milioni di euro ad Asja Ambiente Italia per un intervento di potenziamento del parco eolico di Alia Sclafani (Pa) progettato, realizzato e gestito dall’azienda di Torino.L’intervento, si legge in una nota, ha riguardato l’installazione di due nuovi aerogeneratori Gamesa G114, di potenza nominale complessiva pari a 5,125 MW, che si sono aggiunti ai 30 già presenti portando la capacità totale installata del parco eolico a 30,625 MW. La produzione annuale di elettricità rinnovabile pari a 56.500 MWh è in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 69.000 persone e consente inoltre di evitare l’emissione di quasi 23.500 tonnellate di anidride carbonica.L’impegno di Crédit Agricole Leasing Italia nei finanziamenti dedicati al comparto del leasing energie rinnovabili è di rilievo nazionale. Secondo i dati del Centro Studi e Statistiche di Assilea - Associazione Italiana Leasing - a novembre 2018 Crédit Agricole Leasing Italia si colloca al 1° posto per importo finanziato nel comparto delle energie rinnovabili.