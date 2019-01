10 gennaio 2019- 12:53 Asja Ambiente: finanziamento di 6,2 mln da C.Agricole Leasing Italia (2)

(AdnKronos) - "Siamo lieti che Asja Ambiente Italia abbia scelto Crédit Agricole Leasing Italia per realizzare questo nuovo progetto eolico per l’efficienza energetica e contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico", sottolinea Vincenzo Aloe, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. "Tale finanziamento rientra nella strategia di Crédit Agricole Leasing Italia, che dà priorità a settori economici di eccellenza come quello delle energie rinnovabili".Con questa operazione, commenta con soddisfazione Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja Ambiente Italia, "consolidiamo la nostra presenza in una regione dove abbiamo costruito e gestiamo, ormai da circa 20 anni, impianti eolici, fotovoltaici e di biogas da discarica". Gli interventi di potenziamento di impianti già esistenti, rileva Rebaudengo, "hanno una notevole importanza a livello di sistema perché, a parità di suolo occupato, aumentano la produzione di energia, contribuendo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei su clima ed energia al 2030. Grazie dunque a Crédit Agricole Leasing Italia che ci ha sostenuto in questo progetto e che dimostra di credere fortemente nelle aziende che promuovono la transizione energetica".