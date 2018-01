ASSALTO ALLA NUTELLA, SCATTA L'INCHIESTA

30 gennaio 2018- 20:58

Parigi, 30 gen. (AdnKronos/Dpa) - Le autorità francesi hanno avviato un'inchiesta dopo il caos scoppiato in alcuni supermercati della catena Intermarché della Loira per le offerte speciali di Nutella. Alcuni video hanno documentato le risse tra consumatori, intenzionati ad accaparrarsi vasetti da 950 grammi in vendita ad appena 1,41 euro, con quasi il 70% di sconto rispetto al prezzo pieno di 4,70 euro. Ad indagare sulle offerte speciali è l'organismo che nell'ambito del ministero dell'Economia si occupa di protezione dei consumatori e tutela della concorrenza.La Ferrero, produttrice della Nutella - sentita dalla Dpa - ha condannato gli episodi affermando che la vendita a prezzi ultra-scontati è stata un'iniziativa unilaterale da parte di Intermarché. "Ferrero deplora questa operazione e le relative conseguenze, che hanno condotto a caos e a delusione per i consumatori", ha affermato l'azienda.