30 settembre 2019- 18:51 Assicurazioni: Ania incontra sindacato Agenti, clima positivo

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Si è svolto oggi a Roma, presso la sede dell'Ania, il primo incontro tra l’Associazione delle imprese assicuratrici e le Organizzazioni sindacali degli agenti. Il dialogo, come si legge in una nota, si è svolto in un clima positivo. Sono stati illustrati alcuni elementi fondamentali per la prosecuzione del confronto. A breve, conclude la nota, verranno definiti i prossimi passi e il calendario dei successivi incontri.