ASSICURAZIONI, FARINA (ANIA): RACCOLTA PREMI COMPLESSIVA -8,2% A 134 MLD IN 2016

5 luglio 2017- 12:14

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - La raccolta premi complessiva del mercato nel 2016 è stata pari "a 134 miliardi di euro e rappresenta ben l’8% del Pil, con investimenti del settore che hanno raggiunto i 741 miliardi". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, nel suo intervento all’assemblea 2017 dell’associazione. Un dato che, si legge nella relazione annuale, rappresenta tutta la raccolta del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto e che registra rispetto al 2015 un calo dell’8,2%, prima diminuzione dopo tre anni di crescita progressiva."Nel 2016, a causa della ripresa economica contenuta, dei tassi di interesse ancora molto bassi e dei mercati finanziari volatili, per la prima volta dopo tre anni consecutivi di crescita – ha inoltre ricordato Farina – la raccolta del comparto Vita, con 102 miliardi, è diminuita dell’11% rispetto al massimo storico del 2015".Per quanto riguarda l’Rc Auto, i premi "sono calati del 5,6%, quinta variazione annuale negativa, nonostante un parco di veicoli assicurati che è rimasto sostanzialmente invariato. Si è ridotto quindi il gap tariffario, oramai pari a 100 euro, rispetto alla media di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna", ha aggiunto il presidente dell’Ania.La sfida del settore assicurativo "è quella dell'innovazione, per essere più vicini ai giovani e comunicare con loro in maniera diversa". Lo ha detto, a margine dell’assemblea 2017 dell'Ania, il presidente dell’associazione Maria Bianca Farina. "I giovani ci chiedono di soddisfare bisogni per i quali non sanno dove trovare le soluzioni. Noi le abbiamo e vogliamo essere vicini. E' la nostra maggiore sfida – ha continuato – quella di innovare il nostro modo di comunicare, ma anche di fare offerta e di organizzarci. Dobbiamo innovare – ha concluso – per parlare la stessa lingua dei giovani ed essere vicini alle loro esigenze".