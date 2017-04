ASSICURAZIONI: IVASS, IN 2016 RECLAMI A 105.100 (-1,7%)

27 aprile 2017- 16:13

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Nel corso del 2016 i reclami delle imprese italiane sono stati 105.100, in diminuzione dell’1,7% rispetto al 2015; quelli delle imprese Ue 15.335. Il 46,2% dei reclami riguarda la r.c. auto. Lo rende l'Ivass in un cmunicato. I dati sui reclami, insieme all’analisi delle relative cause, rappresentano per Ivass uno strumento essenziale per individuare disfunzioni di processo e di prodotto e guidare le conseguenti azioni di vigilanza a tutela dei consumatori.