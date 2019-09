19 settembre 2019- 17:39 Assicurazioni: Ivass, 'polizzagenius.com' sito irregolare

Roma, 19 set. (AdnKronos) - La distribuzione di polizze assicurative tramite il sito 'www.polizzagenius.com' è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Lo rende noto l'Ivass in un comunicato.Nel sito www.polizzagenius.com non sono indicati i dati identificativi di alcun intermediario, né alcun numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari - RUI, tenuto dall’Ivass. L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea.In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it.