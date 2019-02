18 febbraio 2019- 15:34 Assicurazioni: Ivass, revocata autorizzazione a Elite insurance company

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - L'Autorità di Vigilanza di Gibilterra, Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc), ha revocato l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa alla Elite Insurance company limited. L’impresa era già stata posta in liquidazione dalla Corte Suprema di Gibilterra, il 31 gennaio 2019. Lo rende noto l'Ivass in un comunicato.La Elite Insurance Company Limited, con sede a Gibilterra, operava in Italia principalmente nel settore cauzioni e aveva già cessato l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti e di rinnovi dal 5 luglio 2017 (comunicati stampa del 5 luglio 2017, del 1° agosto 2017 e del 30 aprile 2018).La compagnia, secondo quanto riferito dall’Autorità di vigilanza di Gibilterra, continua a gestire e liquidare i sinistri relativi ai contratti già sottoscritti. Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori Ivass, numero verde 800 - 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.