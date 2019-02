27 febbraio 2019- 18:06 Assicurazioni: Ivass, 'subitoassicurazioni.it' è irregolare

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - La distribuzione di polizze assicurative tramite il sito 'www.subitoassicurazioni.it' "è irregolare". Infatti, il sito "riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari ma del tutto estraneo alle attività svolte tramite il sito medesimo". Lo rende noto l'Ivass in un comunicato precisando di aver chiesto l'oscuramento all'Autorità giudiziaria.L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it.