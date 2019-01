31 gennaio 2019- 12:06 Assicurazioni: Ivass, Versicherung credit protection non autorizzata in Italia

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - L'Assicurazione Versicherung Credit protection Spa "è una società che non rientra tra le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. La suddetta società ha tentato di commercializzare in Italia una polizza multirischio (vita, infortuni e malattia)". Lo rende noto l'Ivass in un comunicato raccomandando di verificare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it.