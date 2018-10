23 ottobre 2018- 21:18 Assicurazioni: Moody's conferma rating Generali, taglia UnipolSai

Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Moody's, dopo il downgrade del rating sovrano dell'Italia, interviene su tre gruppi assicurativi. In particolare l'agenzia di rating ha confermato il rating Ifs di Assicurazioni Generali a Baa1. Contestualmente, Moody’s ha confermato il rating degli strumenti di debito emessi o garantiti da Generali (Baa2 senior debt; Baa3 senior subordinated debt; Ba1(hyb) junior subordinated debt). L’outlook è stabile. Per Moody’s "la conferma del rating di solidità finanziaria assicurativa di Generali, con outlook stabile, riflette soprattutto la diversificazione di business del gruppo al di fuori dell’Italia e la maggiore resistenza del Gruppo ad un ipotetico scenario di crisi dei titoli di stato italiani". La diversificazione geografica "contribuisce ampiamente a mantenere stabile l’outlook del gruppo Generali nonostante il downgrade dell’Italia".Moody's ha rivisto l’Insurer financial strength rating di UnipolSai a 'Baa3' da 'Baa2' e il Long-term Issuer rating assegnato a Unipol Gruppo a 'Ba2' da 'Ba1'. L'agenzia di rating, al contempo, ha migliorato l’outlook delle società passandolo da 'sotto osservazione per downgrade' a 'stabile'. Per la società Allianz confermato il rating Ifs a A3, Moody's ha migliorato l’outlook da 'sotto osservazione per downgrade' a 'stabile'.