ASSICURAZIONI: STARR INTERNATIONAL EUROPE LIMITED, LETTERE IVASS CONTRAFFATTE

13 dicembre 2017- 15:38

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Sono state riscontrate due lettere contraffatte riportanti il logo Ivass e la firma digitale falsa del capo del servizio tutela del consumatore con le quali si attesta l'emissione di una polizza fideiussoria dell'impresa inglese: Starr international Europe Limited". A precisarlo in una nota è L'Ivass facendo seguito ai comunicati stampa del 19 giugno 2017 e 22 novembre 2017.Al riguardo l'Ivass sottolinea che le lettere "sono contraffatte nella forma e nei contenuti". Si precisa, infatti, che l'Ivass "non rilascia attestazioni di emissione delle polizze assicurative". Si ricorda, inoltre che Starr International Europe Limited "ha dichiarato di non emettere garanzie fideiussorie in ltalia e che, a richiesta dell'impresa, I'abilitazione al ramo cauzione in ltalia è stata ritirata dal 6 ottobre 2017. I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30".