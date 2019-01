4 gennaio 2019- 11:25 Assilea: Macchiola nuovo dg, sostituisce De Candia

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Luigi Macchiola, 62 anni, è stato nominato Direttore Generale di Assilea dal Consiglio dell’Associazione italiana leasing e Consigliere Delegato dal Cda di Assilea Servizi. Macchiola sostituisce Gianluca De Candia che lascia dopo 19 anni in Associazione, di cui gli ultimi sette come Direttore Generale di Assilea e di Assilea Servizi, per approdare in Banca Ifis. Lo rende noto Assilea in un comunicato.Originario di Terni, romano di adozione, Macchiola è entrato in Banca Monte dei Paschi di Siena nel 1976, dove ha ricoperto diversi incarichi nella rete nazionale ed estera. Nella carriera direttiva nel 1991, è divenuto dirigente centrale nel 2003 e dal 2010 al 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale di Monte dei Paschi Leasing e Factoring. Sempre dal 2010 al 2014 è stato Consigliere di Assilea e poi nominato alla Presidenza di Assilea Servizi, nel 2012-2014 è componente del comitato tecnico credito e finanza di Confindustria Nazionale.