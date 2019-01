4 gennaio 2019- 11:25 Assilea: Macchiola nuovo dg, sostituisce De Candia (2)

(AdnKronos) - "Perdiamo un valido timoniere, che ha scelto una nuova sfida professionale e a cui auguriamo grandi successi ringraziandolo per tutti gli anni e i risultati conseguiti per Assilea e le società di leasing - commenta il presidente di Assilea, Enrico Duranti in merito all'uscita di De Candia - contemporaneamente l’Associazione acquisisce una nuova guida, molto esperta sia della macchina associativa, inclusa Assilea Servizi, sia del prodotto, quindi un’ottima garanzia per lo sviluppo di tutto il mondo del leasing e del noleggio a lungo termine".Intanto i dati confermano che nei primi 11 mesi dell’anno il leasing ha sfiorato i 27 miliardi di fatturato, con una crescita del +6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 669 mila contratti (+4,7%). I finanziamenti di beni Strumentali hanno superato gli 8 mld di stipulato (+12,2% in numero di contratti, +7,5% in valore), di cui 6,7 mld riconducibili al leasing finanziario che continua a beneficiare delle Agevolazioni sugli investimenti.