25 febbraio 2019- 16:38 Assologistica: Andrea Gentile confermato presidente per un altro biennio

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Il ravennate Andrea Gentile, direttore generale di Docks Cereali (gruppo Pir), è stato confermato alla presidenza dell’associazione nazionale degli operatori di logistica in conto terzi per il biennio 2019-2020. Lo rende noto Assologistica, precisando che in questo secondo mandato verrà affiancato ai vertici associativi dai vice-presidenti Sebastiano Grasso (Sogemar), Massimiliano Montalti (Montalti worldwide moving), Umberto Ruggerone (Fnm) e Renzo Sartori (Number1).Nei due anni precedenti (2016-2018), durante il primo mandato di Gentile, l’associazione è stata impegnata su molti fronti, non ultimo quello del rinnovo del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione, che, anche attraverso l’azione di Assologistica, ha accolto l’esigenza di flessibilità che nel nostro settore assume sempre maggiore rilevanza. Ora è in corso la preparazione per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dei porti e di quello dei dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali."Sappiamo tutti -ha detto Gentile nel suo discorso di insediamento- che ci aspettano sfide molto importanti e gli anni a venire saranno cruciali per il nostro settore, che però, fortunatamente, negli ultimi tempi sta avendo la considerazione che si merita e a più livelli (a cominciare dal mondo confindustriale), fatto questo piuttosto inedito, dopo anni in cui faticavamo a spiegare il ruolo e l’importanza strategica del nostro lavoro, specie in un Paese la cui economia vive in buona parte di esportazioni e che non sempre ha saputo mettere a frutto le competenze che noi Operatori logistici mettevamo in campo".