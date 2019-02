25 febbraio 2019- 16:38 Assologistica: Andrea Gentile confermato presidente per un altro biennio (2)

(AdnKronos) - Assologistica è cresciuta in visibilità ed è sempre più presente anche a livello istituzionale, essendo i suoi rappresentanti spesso convocati da tavoli, istituzioni, centri di ricerca e realtà istituzionali. Oltre ai numerosi incontri con esponenti parlamentari e di governo per illustrare la posizione di Assologistica sulla tutela del diritto d’impresa e la sicurezza dei lavoratori, l’associazione ha tenuto un’audizione in commissione Trasporti della Camera nella quale ha anche esposto il tema dell’inserimento nel codice civile del contratto di servizi logistici. "L’operatore di servizi logistici -ha aggiunto Gentile- ancora oggi non può contare su tutele normative che, al contrario, sono previste per altri soggetti che svolgono alcune fasi dell’attività logistica, come ad esempio gli autotrasportatori. Il tema dell’inserimento nel codice civile del contratto di servizi logistici è uno dei punti del mio programma, assieme a quello relativo alla revisione della normativa sui magazzini generali. Il ruolo di queste ultime realtà è fonte di sicurezza e tranquillità tanto per l’erario quanto per gli utilizzatori, in quanto i magazzini generali assolvono non solo a semplici funzioni di deposito, ma anche a quelle di custodia fiduciaria per i crediti sulle merci". "Siamo impegnati da qualche tempo con il ministero dello Sviluppo economico per aggiornare una normativa davvero obsoleta, che fa riferimento a un regio decreto del 1927. Al Mise abbiamo chiesto di creare un’apposita commissione su questo fronte", ha concluso.