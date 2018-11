12 novembre 2018- 15:50 Assolombarda: Bonomi, preoccupati per pmi, rischiano stretta credito

Milano, 12 nov. (AdnKronos) - "Siamo molto preoccupati per le piccole imprese che nel 2019, stante l’attuale situazione, potrebbero subire una nuova stretta al credito". E' il timore espresso dal presidente di Assolombarda Carlo Bonomi. Il tema del credito rappresenta uno dei principali nodi da sciogliere per il rilancio del sistema economico e, a livello Paese, occorre ridare alla finanza il suo ruolo di leva per la realizzazione delle politiche industriali. Con quest’obbiettivo nasce il libro bianco 'Credito e Finanza per la crescita delle imprese', il terzo di una serie di volumi dedicati ai temi ritenuti più strategici dal sistema imprenditoriale. Un libro, presentato in occasione degli Stati generali del credito, a cui hanno collaborato più esperti per fornire una serie di proposte innovative con quattro idee-manifesto: scommettere sui big data; promuovere l'aggregazione come fattore di successo anche nell'accesso ai mercati finanziari; spingere nella rivoluzione Fintech, elaborare indicatori e criteri che diano forma concreta all'accompagnamento alle imprese verso la propria quotazione sui mercati finanziari.