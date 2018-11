12 novembre 2018- 15:50 Assolombarda: Bonomi, preoccupati per pmi, rischiano stretta credito (2)

(AdnKronos) - "Questo volume nasce grazie a una squadra composta da imprese, istituzioni e mondo finanziario che ha lavorato con passione per quasi un anno con l’obiettivo di definire proposte e azioni nell’interesse delle imprese e del Paese. Ci fa molto piacere che, nonostante non abbiamo voluto in alcun modo forzare il raggiungimento di posizioni comuni, ci sia stata una naturale convergenza sulle proposte contenute nel libro e un desiderio di proseguire a lavorare assieme anche in futuro, riconoscendo il valore del modus operandi che abbiamo attivato", afferma Renato Carli, presidente Gruppo tecnico credito e finanza di Assolombarda. Nonostante gli elevati e crescenti margini di autofinanziamento, le imprese italiane denunciano una forte dipendenza dal credito bancario. Ciò è legato al fatto che, pur in presenza della recente espansione dei mercati azionari dedicati alle piccole e medie imprese e di quello dei corporate bond, in Italia la capitalizzazione di Borsa è la più bassa fra i grandi paesi dell’area euro e l’incidenza dei debiti di mercato rimane al di sotto della media europea. Vi è quindi l’esigenza di ridisegnare e di ridurre la dipendenza delle imprese italiane ed europee dal credito bancario. Un'esigenza ancora più pressante dopo la crisi internazionale del 2007-2009 e quella europea del 2010-2013.