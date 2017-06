ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI), AUGURI BUON LAVORO A BONOMI

12 giugno 2017- 21:36

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.