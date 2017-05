ASSOLOMBARDA: GRUPPO GIOVANI PRESENTA PROGETTO 'MAPPIAMO L’ITALIA'

8 maggio 2017- 19:00

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Il Gruppo Giovani di Assolombarda organizza in collaborazione con Organization Italian Identity un evento per la promozione del progetto Mappiamo l’Italia ed Italian Identity Index, presentato ad Expo 2015 dal team del comitato nazionale made In Italy del Gruppo Giovani Imprenditori 2014-2017 presieduto da Marco Camuccio, a cui seguirà un aperitivo relazionale. Lo rende noto l'associazione, precisando che si terrà domani, 9 maggio, alle 19 nella location Presso di Porta Nuova in Via Marco Polo, 9 a Milano. In occasione della Fiera di TuttoFood, il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, rappresentato da Jacopo Moschini, membro del suo Consiglio direttivo e del comitato nazionale Giovani Imprenditori Made in Italy 2014-2017, presenta 'L’aperitivo relazionale dal gusto tutto italiano'. "Mappiamo l’Italia - spiega Moschini - è un progetto in cui abbiamo creduto fortemente: quello di raggruppare per filiera, in un database, tutti i settori industriali riuniti sotto una certificazione Made in Italy è stato uno strumento efficace che ha permesso di aumentare la conoscenza e l’interazione fra imprese, oltre che regalare un’opportunità di visibilità alle stesse a livello territoriale e soprattutto internazionale". Fin dalla nascita di Mappiamo l’Italia, prosegue Moschini, "il nostro intento è stato quello di puntare ad una struttura e a una comunicazione affascinante, vivace ed elegante, giocando sulla personalità della brand identity attraverso linee, colori e sfumature volte a rimandare con l’immaginario all’energia e alle eccellenze tipiche della nostra terra e dei suoi prodotti".