ASSOLOMBARDA: MARONI, LAVORIAMO INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI

12 giugno 2017- 15:40

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito una forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese, raggiungendo risultati concreti e apprezzati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano. Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell'istruzione e formazione, considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I dati che abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei giovani è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi". Altro tema evidenziato da Maroni, l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata da una corsa sempre più accelerata verso il futuro". E il futuro "per le imprese e per le istituzioni che vogliono essere al passo con i tempi si chiama Innovazione e Ricerca".