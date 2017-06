ASSOLOMBARDA: MARONI, LAVORIAMO INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI (2)

12 giugno 2017- 15:40

(AdnKronos) - "All'inizio del mio mandato - ricorda Maroni - mi ero impegnato a portare al 3% del Pil la spesa degli investimenti della Regione Lombardia in ricerca scientifica e innovazione". Un "obiettivo ambizioso, visti i continui tagli al bilancio delle Regioni, ma oggi posso dire con orgoglio che il traguardo sarà raggiunto entro il termine della legislatura regionale, grazie anche ai cospicui fondi da noi stanziati negli anni per sostenere la Banda Ultra Larga, la penetrazione delle tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle Smart Cities e la nascita di start up, la mobilità elettrica, la formazione continua, l'efficienza energetica e la ricerca biomedica". Quindi evidenzia: "Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia, ma io voglio arrivare ai vertici delle Regioni europee superando i nostri principali competitori".Parlando poi di Europa, il governatore lombardo ricorda l'obiettivo di portare a Milano l'agenzia europea del farmaco: "Siamo tutti impegnati per questo risultato", assicura, sottolineando di aver "messo a disposizione il Pirellone come sede per l'Ema, nonostante alcuni mal di pancia da parte della politica. Se serve, e serve, la politica farà il necessario sacrificio". Quindi, rivolgendosi al neo presidente Carlo Bonomi, Maroni ha ringraziato in anticipo "per l'aiuto che Assolombarda mi darà per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Da parte mia - conclude - confermo l'impegno, mio e della Regione Lombardia, a lavorare insieme nell'interesse delle imprese e dei cittadini lombardi".