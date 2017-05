ASSOLOMBARDA: Sì DEL CONSIGLIO GENERALE A 'NUOVA SQUADRA' 2017-2021 (2)

(AdnKronos) - I membri aggiunti sono Fabio Benasso, presidente e ad di Accenture, con delega a Nexpo; Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di IBM Italia, con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Gioia Ghezzi, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, con delega allo Sviluppo sostenibile e Smart Cities; Stefano Venturi, amministratore delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, con delega a Investimenti (esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi). È stato designato come vicepresidente vicario Alessandro Spada, Presidente VRV, con delega alle Medie Imprese.La designazione di Bonomi e la sua squadra saranno sottoposte per elezione all’Assemblea degli imprenditori di Assolombarda che sarà convocata per il prossimo 12 giugno. Della squadra di Presidenza faranno parte anche, quali vicepresidenti di diritto, Andrea Dell’Orto, Alessandro Enginoli, Mattia Macellari, e Gianfelice Rocca, presidente di Techint Industrial Corporation in qualità, a partire dal 12 giugno, di Past President.