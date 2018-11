16 novembre 2018- 14:00 Ast Terni: Fim, basta perdere tempo, serve atto responsabilità (2)

(AdnKronos) - Durante l’incontro, aggiungono, "abbiamo ribadito all’ad come è necessario avere per il sito di Terni subito un piano industriale chiaro su consolidamento, investimenti e occupazione. Anche il Governo deve fare la sua parte, serve un sostegno nel versante energetico fondamentale per mantenere concorrenziale il sito ternano". Atteggiamento avuto ieri dall’azienda e la mancanza di chiarezza, rilevano, "non fanno altro che alimentare un clima di incertezza per i lavoratori e il futuro del sito che si aspettano risposte certe e soprattutto chiarezza rispetto all’occupazione". Pertanto come Fim Cisl, concludono, "chiediamo all’attuale management di Acciai Speciali Terni un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori – ma anche della città - che nel 2014 hanno accettato la scommessa dopo la grande vertenza e verso un territorio con una la crisi ancora in corso".