16 novembre 2018- 13:17 Ast Terni: Fiom, incontro deludente, ThyssenKrupp modifichi piano (2)

(AdnKronos) - Per Rappa e Cipolla, "emerge con forza una situazione che sembra di 'galleggiamento' anche a fronte dell’assenza di progetti commerciali e iniziative industriali che provano ad andare nella direzione opposta di quanto determinato fino ad oggi. Segnali preoccupanti che rappresentano, a nostro avviso, una scelta precisa di ThyssenKrupp. Scelta non condivisibile che rischia di indebolire ulteriormente il sito di Terni invece di potenziarlo e rilanciarlo".Questioni sulle quali, rilevano, "come Fiom abbiamo espresso la nostra posizione di non condivisione invitando l’azienda nel prossimo incontro, programmato per il 30 novembre, a modificare in modo sostanziale l’impostazione proposta. È evidente - concludono Rappa e Cipolla - che rimane fondamentale, dopo gli incontri programmati, il passaggio decisivo al ministero perché il futuro di Ast non può essere deciso in qualche stanza di un albergo romano ma con impegni precisi che ThyssenKrupp dovrà assumersi di fronte al governo italiano".