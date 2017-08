ASTALDI: CONFERMATE GUIDANCE 2017, CRESCITA RICAVI PARI 5%

2 agosto 2017- 19:02

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Astaldi conferma gli obiettivi di fine anno previsti dal piano. La crescita annua dei ricavi è in linea con il 2016 e pari a circa il 5%. Buona la tenuta dei margini, che ci si attende si attestino tra l’11-12% per l’ebitda margin e il 9-10% per l’ebit margin, Viene confermato il contenimento del capitale circolante, con l’obiettivo di attestarlo al di sotto di 800 milioni di euro con il conseguente effetto sulla posizione finanziaria netta prevista pari a circa 1 miliardo a fine 2017. Nei prossimi mesi, il Gruppo continuerà con le azioni previste dal Piano Strategico 2017-2021. Sul fronte commerciale, si punterà a garantire la diversificazione geografica e settoriale pianificata, privilegiando l’acquisizione di contratti valutati secondo una logica di pluralità di elementi tecnico-qualitativi, nell’ottica di proiettare il Gruppo in maniera più coerente verso il percorso di crescita programmato. Si guarderà con interesse al rafforzamento delle aree di tradizionale presidio (Cile, USA) e a consolidare nuove aree di intervento ad elevato potenziale di sviluppo e a rischio più contenuto (Nord America, Centro Europa). Ulteriore spinta alla crescita deriverà dal comparto O&M, in particolare nel settore ospedaliero. Le concessioni continueranno a rappresentare una modalità di crescita, ma con un mutato approccio rispetto al passato: si punterà a privilegiare un modello di sviluppo dei progetti che vedrà Astaldi partecipare con una quota minore nelle Spv, con conseguente minore impegno in termini di apporto di equity, così come già sperimentato in Cile.