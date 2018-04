27 aprile 2018- 12:57 Astaldi: da assemblea via libera a bilancio 2017 (2)

(AdnKronos) - L’assemblea ha poi nominato il nuovo collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, determinandone i relativi compensi. I nuovi sindaci sono stati eletti sulla base dell’unica lista presentata dal socio di maggioranza Fin.Ast. titolare del 40,239% del capitale sociale. La lista di maggioranza ha ottenuto il 100% dei voti presenti. Il nuovo collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto: Giovanni Fiori, nominato presidente, Anna Rosa Adiutori e Lelio Fornabaio (espressi dalla lista di maggioranza); Giulia De Martino, Francesco Follina e Gregorio Antonio Greco (tratti dalla lista di maggioranza), quali sindaci Supplenti. L’assemblea ha approvato di rinnovare per ulteriori 12 mesi (a far data dal 29 maggio 2018) l’autorizzazione al consiglio di amministrazione ad acquistare azioni ordinarie della società, a un prezzo unitario non inferiore a 2,00 euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell’acquisto, aumentato del 10%. Tale autorizzazione all’acquisto è limitata a un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale pari a 2,00 euro ciascuna, con l’ulteriore vincolo che l’ammontare delle azioni proprie in portafoglio non dovrà eccedere, in alcun momento, il controvalore totale di 24.600.000,00 euro.