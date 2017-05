ASTALDI: FRANCESCHINI VISITA STAZIONE TOLEDO DI NAPOLI

22 maggio 2017- 19:02

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Visita privata per il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Francescini, alla stazione Toledo di Napoli. Questa mattina il presidente di Astaldi, Paolo Astaldi, e il vicepresidente del Astaldi, Michele Valensise, alla presenza del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, hanno accompagnato il ministro Franceschini presso la Stazione Toledo, della linea 1 della Metropolitana di Napoli. La fermata Toledo, realizzata dal Gruppo Astaldi e inaugurata nel 2012, fa parte delle Stazioni dell’Arte della Metropolitana di Napoli ed è stata progettata dall’architetto spagnolo Óscar Tusquets Blanca. Un’opera unica, insignita negli anni da diversi prestigiosi riconoscimenti, tra cui dalla CNN che l’ha definita la metropolitana più bella e spettacolare d’Europa, è composta da tunnel caratterizzati da due grandi mosaici di William Kentridge, realizzati dal mosaicista Costantino Aureliano Buccolieri: il primo, nel mezzanino, raffigura una tipica scena napoletana, ricca di persone in movimento, tra cui lo stesso autore e San Gennaro; il secondo, ritrae invece due soggetti che si adoperano per portare un carretto carico di simboli della repubblica napoletana del 1799.