ASTALDI: FRANCESCHINI VISITA STAZIONE TOLEDO DI NAPOLI (2)

22 maggio 2017- 19:02

(AdnKronos) - All'interno della stazione, si trovano inoltre i giochi di luce LED realizzati da Robert Wilson, scatti di Achille Cevoli e fotografie di Oliviero Toscani e ancora opere dello statunitense Lawrence Weiner, il progetto dell’artista iraniana Shirin Neshat realizzato con fotografie di Luciano Romano, i pannelli in ceramica realizzati da Ilya e Emilia Kabakov che sembrano condurre idealmente al lavoro di Francesco Clemente, presente al piano mezzanino. “Siamo lieti - ha dichiarato Astaldi - della visita di oggi del Ministro Franceschini e lo ringraziamo per l'attenzione verso un’opera importante per la città di Napoli, il cui valore artistico e tecnologico è riconosciuto anche a livello internazionale. La stazione di Toledo coniuga utilità e bellezza, e ha rappresentato per il nostro Gruppo una sfida realizzativa importante, sia in termini progettuali, poiché si snoda in un territorio geologicamente e archeologicamente complesso, che per rilevanza estetica”.