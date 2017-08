ASTALDI: IN I SEM. RICAVI +7,4% A 1,5 MLD, UTILE +76,7% A 55,7 MLN (3)

2 agosto 2017- 18:50

(AdnKronos) - L’utile ante imposte (Ebt) cresce del 20% circa, a oltre 77 milioni (64,3 milioni al 30 giugno 2016). A fronte di un tax rate stimato pari al 24% (in linea con il 1° semestre 2016), si perviene a un risultato delle attività continuative in crescita del 18,6% a 57,9 milioni (48,8 milioni al 30 giugno 2016). L’utile netto cresce del 77% a 55,7 milioni (31,5 milioni al 30 giugno 2016), con net margin in aumento al 3,7% (2,2% per il 1° semestre 2016). Il confronto su base annua è in parte spiegato dagli esiti delle attività di asset disposal che, se per il 1° semestre 2017 hanno generato un risultato positivo, per l’analogo periodo del 2016 hanno impattato negativamente sui risultati del gruppo. Il portafoglio ordini totale è pari a 27 miliardi, di cui oltre 18 miliardi riferiti al portafoglio in esecuzione e i restanti 8,5 miliardi a opzioni commerciali e primi classificati; in linea con il piano strategico, il dato di periodo accoglie €1,6 miliardi di decremento nel comparto concessioni collegato alle cessioni del programma di asset disposal ed i primi positivi effetti della conversione del portafoglio concessioni in attività O&M. Alla determinazione del dato di periodo contribuiscono 1,8 miliardi di nuovi ordini/incrementi contrattuali, di cui 1,3 miliardi di contratti di costruzione e 453 milioni di attività O&M. Il book-to-bill ratio è pari a 1,3x. La struttura del portafoglio conferma l’accresciuta presenza di commesse aggiudicate secondo una logica di pluralità di elementi tecnici e qualitativi e il progressivo orientamento verso aree a profilo di rischio più contenuto, in linea con le attese e le strategie del Gruppo. Inoltre, la posizione finanziaria netta totale è pari a 1.272 milioni (per il 2016, 1.374 milioni a giugno e 1.088,7 milioni a dicembre)