8 ottobre 2018- 18:55 Astaldi: incontro con Sala, garantita prosecuzione lavori in cantieri M4

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Incontro, oggi a Palazzo Marino, tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, l’assessore al Bilancio Roberto Tasca, il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone e il presidente del gruppo Astaldi, Paolo Astaldi. "Un incontro costruttivo durante il quale la società ha rassicurato l’amministrazione comunale in merito alla piena operatività del gruppo in tutti i cantieri. La procedura di 'concordato preventivo in continuità' attivata lo scorso 28 settembre ha proprio lo scopo di garantire la regolare prosecuzione di tutti i lavori nei cantieri in cui il gruppo sta operando, oltre che tutelare i creditori e preservare il patrimonio aziendale", si sottolinea nella nota del Comune. "Tale continuità, oltre che dalla società, è assicurata anche dal Consorzio dei costruttori CMM4 che raggruppa tutte le imprese impegnate nella realizzazione della nuova linea M4 della metropolitana e che, per la sua struttura contrattuale, ne è il primo garante".