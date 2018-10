3 ottobre 2018- 14:17 Astaldi: M4, richiesta concordato non rallenta lavori metropolitana

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - La richiesta di concordato non rallenta lavori della metropolitana M4 di Milano. Lo precisa in una nota la società Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione della linea 4 della metropolitana milanese, in riferimento alle vicende che coinvolgono Astaldi- socio al 9,6% della Concessionaria e al 32% del consorzio dei costruttori CMM4 - precisa che le attività dei cantieri stanno proseguendo regolarmente.