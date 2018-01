ASTALDI: REALIZZERà PONTE SOSPESO SU DANUBIO A BRAILA IN ROMANIA

17 gennaio 2018- 11:51

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Astaldi ha ricevuto l’aggiudicazione, in raggruppamento di imprese, del contratto per la realizzazione di un ponte sospeso sul Danubio, nella zona di Braila, in Romania. Il valore complessivo delle opere è di circa 435 milioni di euro, di cui il 60% in quota Astaldi. Il contratto, si legge in una nota, prevede la progettazione e la costruzione di un ponte sospeso di lunghezza totale pari 1.975 metri, con una luce centrale di 1.120 metri e due luci laterali di 490 e 365 metri. È inoltre prevista la realizzazione di due viadotti di accesso al ponte, di lunghezza pari a 110 metri, nonché di circa 23 chilometri di viabilità di collegamento. Per la realizzazione delle opere, sono previsti un anno per la progettazione e 3 anni per la costruzione. Il Committente è Cnair, Società di Stato che fa capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Romania. I lavori sono inclusi nel Master Plan dei Trasporti del Paese e sono finanziati con Fondi Ue dedicati, nell’ambito del Programma Europeo Poim.