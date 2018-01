ASTALDI: REALIZZERà PONTE SOSPESO SU DANUBIO A BRAILA IN ROMANIA (2)

17 gennaio 2018- 11:51

(AdnKronos) - La progettazione e la costruzione saranno realizzate in raggruppamento di imprese da Astaldi (leader, in quota al 60%) con la Società giapponese IHI (al 40%). IHI è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di ponti sospesi e con Astaldi ha già lavorato per la realizzazione dell’Osman Gazi Bridge in Turchia, quarto ponte sospeso più lungo al mondo e parte dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir.Il gruppo Astaldi è presente da oltre 25 anni in Romania, dove ha già realizzato più di 100 chilometri di ferrovie e metropolitane, 250 chilometri di strade e autostrade, 2 aeroporti internazionali (Henri Coanda a Otopeni, Bucarest e Avram Iancu a Cluj-Napoca). A Bucarest ha già realizzato lo scenografico Viadotto strallato di Basarab, l’estensione della Linea 4 della Metropolitana, il Sottopasso Stradale Piata Sudului, nonché lo Stadio Nazionale Lia Manoliu. Attualmente, è impegnato nella realizzazione a Bucarest della nuova Linea 5 della Metropolitana e del Palazzetto del Ghiaccio Mihail Flamaropol, e nel resto del Paese, sta realizzando la Strada a Scorrimento Veloce Autostrada A1-Curiel, la tratta autostradale Ogra-Campia Turzii e 120 chilometri, suddivisi in tre lotti, della Linea ferroviaria a doppio binario Curtici-Simeria.