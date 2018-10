25 ottobre 2018- 11:27 Astaldi:società, proseguono lavori su Statale Jonica

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - La richiesta di concordato preventivo presentata lo scorso 28 settembre non ha bloccato il previsto avvio dei lavori per il megalotto 3 della statale Jonica. Lo precisa il gruppo Astaldi, in una nota, in merito a un articolo pubblicato oggi da un quotidiano. In particolare, riguardo alla progettazione esecutiva, Astaldi precisa che, per la prima tratta dei lavori, Anas ha dato ad Astaldi l’ordine di inizio attività per la progettazione in data 8 maggio 2018 e che il gruppo ha consegnato il progetto esecutivo in appena 7 giorni, il 15 maggio. Per quanto riguarda la seconda tratta, Anas ha dato ad Astaldi l’ordine di inizio attività per la progettazione in data 18 settembre 2018 e Astaldi ha a disposizione 180 giorni, come da contratto, per la consegna del progetto esecutivo. Il Gruppo Astaldi è, sottolinea, naturalmente già al lavoro per consegnare anche questa progettazione nel più breve tempo possibile. Anas ha peraltro già espresso l’intenzione di approvare il progetto esecutivo, nel suo complesso, nel periodo di 240 giorni previsti da contratto, attendendo quindi anche il progetto esecutivo per la seconda tratta dei lavori. Considerando i tempi contrattuali pieni, l’avvio dei lavori è, quindi, previsto nel mese di novembre 2019.