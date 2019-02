15 febbraio 2019- 15:35 Asti - Cuneo: Mit, prosegue lavoro su piano alternativo senza proroghe in accordo con Ue

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto al superamento dei problemi legati al completamento della autostrada Asti-Cuneo sta proseguendo. A tal fine, si legge in una nota, una delegazione del Mit ha rappresentato alla Commissione Europea il piano alternativo per la realizzazione dell’opera, che non prevede la proroga della concessione della Torino-Milano, ed è stata mostrata ampia disponibilità da Bruxelles a proseguire in questa direzione.